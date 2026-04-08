Орбан пользуется полной поддержкой Трампа, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне предстоящих выборов в Венгрии заявил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан пользуется полной поддержкой президента США Дональда Трампа.
"Разумеется, Виктор пользуется полной поддержкой президента, полной поддержкой с моей стороны, и мы желаем ему и венгерскому народу всего наилучшего", - сказал Вэнс журналистам.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля.
Во вторник на совместной пресс-конференции с Орбаном в Будапеште Вэнс заявил, что Брюссель намерен разрушить венгерскую экономику из-за личной неприязни к премьеру. В ходе той же пресс-конференции Вэнс отметил, что Вашингтон считает позорными попытки Брюсселя вмешиваться в парламентские выборы в Венгрии и не собирается указывать венгерскому народу, за кого отдавать свои голоса.
