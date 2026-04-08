Орбан объяснил сближение Венгрии с США

БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Венгрии больно от того, что происходит в Европе, поэтому главный оплот западной цивилизации она видит в США, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

"К сожалению, сегодня наш главный якорь в западном мире - это не немецкие партии-побратимы, а Республиканская партия США, которая сотрудничает с нами", - отметил Орбан.