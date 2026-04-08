Орбан объяснил сближение Венгрии с США

БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Венгрии больно от того, что происходит в Европе, поэтому главный оплот западной цивилизации она видит в США, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
"Визит вице-президента США сюда важен еще и потому, что нам больно от того, что происходит в Западной Европе. Мы - западная страна... Поэтому нам больно от всего, что мы видим сегодня в Западной Европе", - сказал Орбан, выступая на предвыборном митинге в Шопроне.
По его словам, немецкая партия ХДС/ХСС стала "настолько левой, что с ней невозможно сотрудничать".
"К сожалению, сегодня наш главный якорь в западном мире - это не немецкие партии-побратимы, а Республиканская партия США, которая сотрудничает с нами", - отметил Орбан.
Венгерский премьер ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также отмечал, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.