Опрос показал мнение молдаван о диалоге с Россией

"Семьдесят один процент респондентов высказались за прямые переговоры Кишинева с Москвой по вопросу поставок газа и нефтепродуктов. Кроме того, 70% опрошенных поддерживают идею диалога между Евросоюзом и Россией ради получения более дешевых ресурсов. Треть сторонников правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), голосовавших за нее на парламентских выборах, также поддерживают восстановление диалога Молдавии с Россией. При этом из общего числа граждан, выступающих за переговоры с Москвой, четверть ждут этого шага лично от президента Майи Санду", - отметил Петруцци в ходе презентации опроса.