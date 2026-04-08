Опрос показал мнение молдаван о диалоге с Россией
12:39 08.04.2026 (обновлено: 13:05 08.04.2026)
Опрос показал мнение молдаван о диалоге с Россией

Опрос IMAS: большинство жителей Молдавии поддерживают диалог с Россией

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и России
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Флаги Молдавии и России. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Молдавии поддерживают установление прямого диалога с Россией для снижения цен на энергоресурсы, свидетельствуют результаты опроса социологической компании IMAS, которые представил в среду директор организации Дору Петруцци.
"Семьдесят один процент респондентов высказались за прямые переговоры Кишинева с Москвой по вопросу поставок газа и нефтепродуктов. Кроме того, 70% опрошенных поддерживают идею диалога между Евросоюзом и Россией ради получения более дешевых ресурсов. Треть сторонников правящей партии "Действие и солидарность" (PAS), голосовавших за нее на парламентских выборах, также поддерживают восстановление диалога Молдавии с Россией. При этом из общего числа граждан, выступающих за переговоры с Москвой, четверть ждут этого шага лично от президента Майи Санду", - отметил Петруцци в ходе презентации опроса.
Опрос проводился с 24 марта по 6 апреля 2026 года среди 1 тысячи 111 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения страны (за исключением Приднестровья), максимальная погрешность составляет 3%.
С 2022 года Молдавия переживает глубокий энергетический кризис, связанный с резким ростом тарифов на газ и электроэнергию. Оппозиция регулярно критикует власти за отказ от прагматичного диалога с "Газпромом", что, по мнению оппонентов режима Майи Санду, привело к обнищанию населения и рекордному уровню инфляции в стране.️
