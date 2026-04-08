Опрос показал мнение россиян о демократии в стране - РИА Новости, 08.04.2026
11:14 08.04.2026
Опрос показал мнение россиян о демократии в стране

ВЦИОМ: 52% россиян считают, что демократия в России развивается

Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство россиян (52%) уверены в том, что демократия в России развивается и будущее страны обязательно будет демократическим, только 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
У респондентов узнали, с каким из двух суждений они больше согласны. Так, согласно результатам опроса, большинство граждан РФ уверены в том, что демократия в стране развивается и будущее России обязательно будет демократическим. Только 27% опрошенных заявили, что попытка построить в РФ развитую демократию не удалась, так как общество оказалось к ней не готово.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Опрос показал мнение россиян по поводу заимствования иностранных слов
6 апреля, 12:06
При этом убеждены в демократическом будущем России в основном представители самого младшего и самого старшего поколений из опрошенных. Так, о развитии демократии в стране заявили 64% респондентов поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 67% россиян поколения оттепели (рожденные до 1947 года).
Кроме того, две трети граждан РФ (66%) считают, что Россия - страна с другой системой ценностей, нежели европейские страны, и их идеи соотечественникам не подходят. Тогда как 24% опрошенных уверены в том, что Россия - европейская страна и россияне стремятся к тем же целям, что и европейцы, - материальный достаток, свобода, демократия, хотя 20 лет назад так отвечали 42% респондентов.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Прохожие на мосту - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Большинство россиян смотрят в будущее с оптимизмом, показал опрос
28 октября 2025, 08:59
 
