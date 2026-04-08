Опрос показал мнение россиян о демократии в стране

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Большинство россиян (52%) уверены в том, что демократия в России развивается и будущее страны обязательно будет демократическим, только 27% опрошенных придерживаются противоположного мнения, следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Только 27% опрошенных заявили, что попытка построить в РФ развитую демократию не удалась, так как общество оказалось к ней не готово.

При этом убеждены в демократическом будущем России в основном представители самого младшего и самого старшего поколений из опрошенных. Так, о развитии демократии в стране заявили 64% респондентов поколения цифры (рожденные после 2001 года) и 67% россиян поколения оттепели (рожденные до 1947 года).

Кроме того, две трети граждан РФ (66%) считают, что Россия - страна с другой системой ценностей, нежели европейские страны, и их идеи соотечественникам не подходят. Тогда как 24% опрошенных уверены в том, что Россия - европейская страна и россияне стремятся к тем же целям, что и европейцы, - материальный достаток, свобода, демократия, хотя 20 лет назад так отвечали 42% респондентов.