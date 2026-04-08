У НАТО мрачное будущее, считает Дмитриев - РИА Новости, 08.04.2026
22:01 08.04.2026
У НАТО мрачное будущее, считает Дмитриев

Дмитриев: у провалившегося НАТО мрачное будущее

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. У НАТО мрачное будущее, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп намерен провести с генсеком НАТО Марком Рютте очень откровенный и прямой разговор позднее в среду на фоне своей критики в адрес альянса. Левитт добавила, что Североатлантический альянс провалил тест Трампа, когда отказался присоединиться к США в противостоянии Ирану.
"Мрачное будущее провалившегося НАТО", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя публикацию с выступлением пресс-секретаря Белого дома.
Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос "несмываемым пятном" и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы её не оказывать.
Кроме того, американский лидер сообщил, что он готов попрощаться с альянсом из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
