Названы самые выгодные зарубежные направления для отдыха в мае - РИА Новости, 08.04.2026
10:05 08.04.2026
Названы самые выгодные зарубежные направления для отдыха в мае

Казахстан и Киргизия стали самыми выгодными для отдыха на майские праздники

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Казахстан и Киргизия вошли в число зарубежных направлений, самых выгодных по стоимости проживания для отдыха россиян на предстоящие майские праздники, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое есть у РИА Новости.
"В первую очередь это Казахстан (снижение средней стоимости ночи на 15%) и Кыргызстан (на 14%): оба направления входят в число самых выгодных по стоимости проживания на майские, и при этом средняя цена ночи здесь дополнительно снизилась год к году - до 6 890 рублей и 7 390 рублей соответственно", - говорится в исследовании, где проанализированы средняя стоимость проживания, авиаперелетов и железнодорожных поездок на период майских праздников (с 1 по 11 мая).
По данным сервиса, похожая ситуация наблюдается и с Китаем, однако здесь снижение, помимо стоимости проживания, затронуло и цену авиабилета. "В 2026 году уменьшилась и стоимость проживания (на 9%, в среднем 10 190 рублей за ночь), и медианная цена авиабилета (на 10%, 38 160 рублей)", - отметили в сервисе.
Помимо этого, в список выгодных по размещению направлений для отдыха на майские вошел Вьетнам, где средняя стоимость ночи составляет 8 тысяч рублей. "Важно обратить внимание, что в начале мая во Вьетнаме погода может отличаться от региона к региону – это месяц, когда начинается сезон дождей, но погода также может быть теплой и солнечной", - подчеркнули аналитики.
В свою очередь, на Мальдивах в этот период зафиксировано значительное снижение средней стоимости проживания. Так, цена ночи составляет 31,2 тысячи рублей, что на 35% ниже, чем годом ранее. В "Яндекс Путешествиях" также обратили внимание на то, что май здесь – это переходный месяц от сухого сезона к муссонам.
Кроме того, в сервисе отметили, что в топ-10 зарубежных направлений по наименьшей совокупной стоимости проживания и перелета в период майских праздников 2026 года вошли Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таиланд, Кыргызстан, Турция и Китай.
