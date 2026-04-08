Названы самые популярные направления для отдыха летом

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Отдых на курортах Краснодарского края в первой половине июня на двоих на неделю можно забронировать за 54,2 тысячи рублей, аналогичный тур в Кавказских Минеральных Водах обойдется дороже – почти 68 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в сервисе "Слетать.ру".

"По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Краснодарский край на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине июня из Москвы и проживанием в отеле "три звезды" с завтраком можно от 54,2 тысячи рублей, в отеле "четыре звезды" – от 65,9 тысячи рублей", - выяснили в сервисе.

"На текущий момент топ-10 направлений по России – лидеров по уровню интереса клиентов "Слетать.ру" для путешествий летом: Краснодарский край (37% от общего объема продаж по России), Крым (14,4%)", - сказали в сервисе. По их данным, в топ направлений также вошли Московская и Калининградская области , Кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург Дагестан , Татарстан, Москва и Карелия

По данным сервиса, на отдых в трехзвездочном отеле в Калининградской области в начале лета можно отправиться по цене от 74,3 тысячи, а стоимость тура с аналогичным проживанием на курортах Кавказских Минеральных Вод начинается от 67,8 тысячи.

В сервисе отметили, что средняя продолжительность отдыха в рамках внутреннего туризма составляет восемь ночей, а глубина бронирования не изменилась и составляет практически 4,8 месяца. "42,2% планируют остановиться в отелях "три звезды", 27,3% – в отелях "четыре звезды". Годом ранее показатели были идентичны", - подчеркнули там.