А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов
19:31 08.04.2026
А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов

Компания А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов

© Фото : Пресс-служба А7А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов
А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : Пресс-служба А7
А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 стала лауреатом премии Finnext, получив награду в номинации "Финансовая логистика будущего — высокая скорость трансграничных переводов", сообщает пресс-служба А7.
Отмечается, что среднее время перевода в Китай через платформу составляет четыре часа. Компания зафиксировала абсолютный рекорд: платеж был подтвержден за 100 минут.
"Мы создаем инфраструктуру для быстрых платежей и умеем быстро реагировать на изменения, создавая новые инструменты и возвращаясь к проверенным", — сказала заместитель генерального директора А7 по экономике и финансам Ирина Акопян, получая награду.
Кроме того, она выступила на сессии "Битва за "последнюю милю" и поиск маржи в эпоху нулевого интерчейнджа" в рамках форума Finnext.
В своем выступлении она рассказала о том, как изменилась архитектура международных расчетов и какие инструменты российский бизнес использует сегодня для работы с зарубежными партнерами.
"Если раньше мировая финансовая система считалась открытой и свободной для всех стран, то опыт последних лет показал, что это не так. И это создает риски для финансового суверенитета ряда стран. Спрос на альтернативные инструменты возник достаточно давно, и западные ограничения — это не первопричина, а лишь катализатор назревшего спроса. Нашим компаниям нужны новые инструменты для проведения международных расчетов", — отметила Акопян.
Она подробно остановилась на векселе как основном инструменте А7 для трансграничных расчетов. Он признан в большинстве стран Европы, Азии и Латинской Америки, не привязан к банковской системе, позволяет фиксировать валютный курс на дату покупки и обеспечивает доходность до 10% годовых.
Также Акопян рассказала о планах компании открыть 20 офисов в странах Африки и Латинской Америки в ближайшие два года.
А7 — российская система международных расчетов, создана в 2024 году при участии банка ПСБ. Занимает около 19% рынка внешнеторговых операций России. Ежедневно через нее проводится более 2 тысяч платежей, клиентская база насчитывает свыше 10 тысяч компаний.
 
