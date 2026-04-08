А7 получила награду за высокую скорость трансграничных переводов

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская система международных расчетов А7 стала лауреатом премии Finnext, получив награду в номинации "Финансовая логистика будущего — высокая скорость трансграничных переводов", сообщает пресс-служба А7.

Отмечается, что среднее время перевода в Китай через платформу составляет четыре часа. Компания зафиксировала абсолютный рекорд: платеж был подтвержден за 100 минут.

"Мы создаем инфраструктуру для быстрых платежей и умеем быстро реагировать на изменения, создавая новые инструменты и возвращаясь к проверенным", — сказала заместитель генерального директора А7 по экономике и финансам Ирина Акопян, получая награду.

Кроме того, она выступила на сессии "Битва за "последнюю милю" и поиск маржи в эпоху нулевого интерчейнджа" в рамках форума Finnext.

В своем выступлении она рассказала о том, как изменилась архитектура международных расчетов и какие инструменты российский бизнес использует сегодня для работы с зарубежными партнерами.

"Если раньше мировая финансовая система считалась открытой и свободной для всех стран, то опыт последних лет показал, что это не так. И это создает риски для финансового суверенитета ряда стран. Спрос на альтернативные инструменты возник достаточно давно, и западные ограничения — это не первопричина, а лишь катализатор назревшего спроса. Нашим компаниям нужны новые инструменты для проведения международных расчетов", — отметила Акопян.

Она подробно остановилась на векселе как основном инструменте А7 для трансграничных расчетов. Он признан в большинстве стран Европы, Азии и Латинской Америки, не привязан к банковской системе, позволяет фиксировать валютный курс на дату покупки и обеспечивает доходность до 10% годовых.

Также Акопян рассказала о планах компании открыть 20 офисов в странах Африки и Латинской Америки в ближайшие два года.