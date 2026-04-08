Российские мотострелки не дают ВСУ провести ротацию в Харьковской области

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" Вооруженных сил России не дают подразделениям ВСУ осуществить ротацию в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Комета".
"Все попытки ВСУ пресекаются ещё на подступах к нашим позициям огнем из автоматического станкового гранатомёта АГС-30 "Пламя" и стрелкового оружия и гранатомётов. И в этот раз подразделения ВСУ не смогли провести ротацию личного состава на передовых позициях, так как все подъездные пути держатся под нашим огневым контролем", - сказал боец.
Он уточнил, что мотострелки во взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем в круглосуточном режиме мониторят обстановку и выполняют боевые задачи, срывая ротацию украинских подразделений и обеспечивая продвижение штурмовиков группировки.
