Российские мотострелки не дают ВСУ провести ротацию в Харьковской области

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. Мотострелки группировки войск "Север" Вооруженных сил России не дают подразделениям ВСУ осуществить ротацию в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Комета".

Он уточнил, что мотострелки во взаимодействии с подразделениями войск беспилотных систем в круглосуточном режиме мониторят обстановку и выполняют боевые задачи, срывая ротацию украинских подразделений и обеспечивая продвижение штурмовиков группировки.