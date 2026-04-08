Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 08.04.2026
В Москве мужчина ограбил аптеку, вооружившись кирпичом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
08.04.2026
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом стеклянную перегородку в московской аптеке и, угрожая фармацевту расправой, забрал выручку из кассы, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В аптеку на улице Судакова под видом покупателя зашел мужчина. Достав из-под куртки кирпич, он разбил стеклянную перегородку кассы и, угрожая физической расправой, потребовал выручку. Испуганная фармацевт отдала все деньги из кассы, после чего налетчик скрылся", - говорится в сообщении.
Полицейские в течение нескольких часов установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый 27-летний житель Владимирской области.
Возбуждено уголовное дело по часть 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Фигуранту грозит до 10 лет колонии.
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала