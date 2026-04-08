В Москве мужчина ограбил аптеку, вооружившись кирпичом

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом стеклянную перегородку в московской аптеке и, угрожая фармацевту расправой, забрал выручку из кассы, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В аптеку на улице Судакова под видом покупателя зашел мужчина. Достав из-под куртки кирпич, он разбил стеклянную перегородку кассы и, угрожая физической расправой, потребовал выручку. Испуганная фармацевт отдала все деньги из кассы, после чего налетчик скрылся", - говорится в сообщении.
Полицейские в течение нескольких часов установили личность злоумышленника - им оказался ранее судимый 27-летний житель Владимирской области.
Возбуждено уголовное дело по часть 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Фигуранту грозит до 10 лет колонии.