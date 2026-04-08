В Москве мужчина ограбил аптеку, вооружившись кирпичом

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом стеклянную перегородку в московской аптеке и, угрожая фармацевту расправой, забрал выручку из кассы, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.