В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
10:19 08.04.2026 (обновлено: 13:04 08.04.2026)
В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями

На западе Москвы нашли тело женщины со множественными ножевыми ранениями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. На западе Москвы нашли изрезанное тело женщины, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.
"Восьмого апреля 2026 года около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского, <…> обнаружено тело <...> с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений", — говорится в канале ведомства на платформе MAX.
СК проводит доследственную проверку. Следователи и криминалисты работают на месте и устанавливают все обстоятельства случившегося.
По информации Telegram-канала Mash, погибшей было 35 лет, она работала учительницей. Родственники полагают, что женщина могла оказаться под влиянием мошенников: в последнее время вела себя странно, просила у родных и друзей крупные суммы на лечение, не отвечала на звонки, утверждая, что якобы лежит в больнице. Впрочем, следователи не нашли подозрительной активности по ее банковским счетам, отмечает Mash.
Останки человека в пакете в Гольяновском пруду на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли останки ребенка
16 ноября 2025, 12:38
 
