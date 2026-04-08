В МВД рассказали о схеме мошенников по запугиванию подростков

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Преступники запугивают подростков, изолируют их от близких и усиливают психологическое давление, пример данной схемы привели в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Предлагаем послушать несколько голосовых сообщений от мошенника, который представился сыну нашего подписчика сотрудником правоохранительных органов. Это наглядный пример того, как преступники запугивают подростков, изолируют их от близких и усиливают психологическое давление", - говорится в сообщении.

Правоохранители объяснили, что схема состоит из нескольких этапов. Первый этап - подросток знакомится с девушкой в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств и в ходе доверительного общения она просит прислать короткое видео или геолокацию.

После этого с подростком связывается другой человек, представляющийся сотрудником украинских спецслужб, сообщает, что его видео и геолокация будут использованы, и предлагает за деньги "сотрудничество".

"В данном случае ребенок поступил правильно: прекратил общение, удалил чат и заблокировал контакт. Однако это была только иллюзия угрозы", - отметили в управлении.

Затем в переписке появляются уже якобы сотрудники МВД или ФСБ , которые используют факт предыдущего контакта как повод для запугивания и дальнейшего давления.