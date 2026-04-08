В МВД рассказали о схеме мошенников по запугиванию подростков
15:37 08.04.2026
В МВД рассказали о схеме мошенников по запугиванию подростков

В МВД рассказали о трехэтапной схеме мошенников по запугиванию подростков

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Преступники запугивают подростков, изолируют их от близких и усиливают психологическое давление, пример данной схемы привели в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Предлагаем послушать несколько голосовых сообщений от мошенника, который представился сыну нашего подписчика сотрудником правоохранительных органов. Это наглядный пример того, как преступники запугивают подростков, изолируют их от близких и усиливают психологическое давление", - говорится в сообщении.
Правоохранители объяснили, что схема состоит из нескольких этапов. Первый этап - подросток знакомится с девушкой в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств и в ходе доверительного общения она просит прислать короткое видео или геолокацию.
После этого с подростком связывается другой человек, представляющийся сотрудником украинских спецслужб, сообщает, что его видео и геолокация будут использованы, и предлагает за деньги "сотрудничество".
"В данном случае ребенок поступил правильно: прекратил общение, удалил чат и заблокировал контакт. Однако это была только иллюзия угрозы", - отметили в управлении.
Затем в переписке появляются уже якобы сотрудники МВД или ФСБ, которые используют факт предыдущего контакта как повод для запугивания и дальнейшего давления.
Из видеоматериалов, опубликованных в канале управления на платформе Max, видно, как мошенник под видом сотрудника правоохранительных органов запрещает подростку рассказывать кому-либо о "ситуации", после чего якобы для составления протокола аферист переводит разговор в закрытый канал и просит "разъяснить всю ситуацию". Кроме того, злоумышленник запугивает и "советует не игнорировать его".
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
