Названы самые популярные у мошенников российские купюры
05:06 08.04.2026
Названы самые популярные у мошенников российские купюры

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Мошенники, которые предлагают россиянам личные встречи, все чаще диктуют конкретные номиналы купюр для передачи наличных – в большинстве случаев это пятитысячные и двухтысячные банкноты, говорится в исследовании "Выберу.ру" для РИА Новости.
"Чаще всего в обмане фигурировали крупные номиналы. Так, пятитысячные купюры упоминались в 54% историй, двухтысячные - в 27% случаев, еще 11% приходилось на комбинацию этих номиналов. Мелкие купюры - 1000 рублей - встречались лишь в 8% эпизодов, как правило, в дополнение к крупным", - выяснили аналитики, опросив более 3 тысяч россиян.
Согласно исследованию, у 38% россиян, столкнувшихся c офлайн-мошенничеством, злоумышленники просили передавать деньги определенными купюрами. Чаще всего злоумышленники требовали от 50 тысяч до 150 тысяч рублей - такие запросы встречались в 46% случаев.
"Еще 29% случаев приходились на суммы от 150 до 300 тысяч рублей. При этом в 15% ситуаций злоумышленники выманивали до 50 тысяч рублей, а еще в 10% - на суммы свыше 500 тысяч. В большинстве случаев суммы свыше 150 тысяч мошенники требовали выдать купюрами 5000 рублей, а меньшие суммы уже купюрами 2000 рублей и 1000 рублей", - показало исследование.
Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко напоминает, что просьба передать деньги купюрами конкретного номинала служит одним из самых явных признаков мошенничества. В результате человек оказывается вовлечен в детально выстроенный сценарий, где требования к купюрам становятся дополнительным инструментом давления и контроля.
"Кроме того, такие указания помогают создать у жертвы ощущение официальности происходящего, будто речь идет о регламентированной процедуре. Нередко подобные просьбы сопровождаются легендами о необходимости "проверки денег на подлинность", "срочной передаче курьеру банка или правоохранительных органов", "обеспечении безопасности средств" или "участии в оперативных действиях", - пояснила Романенко.
