Как сложилась судьба участников Modern Talking

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Этот коллектив был одним из самых узнаваемых — их мелодии знали от Европы до Азии, от Америки до Австралии. И хотя самой группы Modern Talking уже давно не существует, ее песни прочно вошли в золотой фонд мировой музыки, превратившись в настоящие хиты, которые слушают и сегодня.

За годы совместного творчества участники дуэта прославились не только выдающимися талантами, но и громкими скандалами, бурными разладами и многолетними обидами. Дважды артисты принимали решение разойтись.

Название группе придумала секретарша

Дитер Болен всегда мечтал о большой сцене. Вдохновившись The Beatles, он самостоятельно освоил гитару и начал сочинять песни. Уже в подростковом возрасте будущая звезда основала собственную группу и написала не менее двухсот композиций, которые звучали на городских праздниках.

© AP Photo / Hermann J. Knippertz Участник группы Modern Talking Дитер Болен

В конце 1970-х он писал песни не только для себя, но и для уже известных артистов. Именно тогда произошла судьбоносная встреча с будущим коллегой — Томасом Андерсом (настоящее имя Бернд Вайдунг), который был моложе на девять лет.

Томас Андерс тоже мечтал о славе, с детства побеждал в песенных конкурсах. А в 1979 году выпустил дебютный альбом Judy. Встреча Андерса и Болена произошла в 1983-м в студии Hansa.

Андерс откликнулся на просьбу Болена принять участие в записи немецкоязычной версии песни Pick Up The Phone. Музыканты быстро нашли общий язык и записали пять совместных композиций. Придя к выводу, что для мировой славы нужен английский язык, дуэт взялся за каверы.

А в 1984 году родилась легендарная группа Modern Talking ("Современный разговор"): брюнет Томас Андерс с потрясающим голосом и блондин хитмейкер Дитер Болен за пультом продюсера и с гитарой в руках. Забавно, но название придумала не они, а секретарша , соединившая названия групп TALK TALK и MODERN ROMANCE.

Жена взяла певца в оборот…

Настоящий прорыв у группы случился в 1984 году с выходом хита "You’re My Heart, You’re My Soul" — песни, которая мгновенно покорила Европу и даже закрытый тогда СССР. За ней последовали "Cheri, Cheri Lady", "Brother Louie", "Atlantis Is Calling" ("S.O.S. for Love"). Отличительные черты звучания дуэта — синтезаторная эстетика, незамысловатые, но цепляющие мелодии и романтическая лирика.

Однако к концу десятилетия внутри коллектива запахло скандалом. И виной тому стала жена Томаса Андерса — Элеонора (Нора) Баллинг. Андерс познакомился с будущей супругой в 18 лет, и харизматичная Нора быстро взяла певца в оборот. После пышной свадьбы она как будто бы решила: Томас — ее собственность. Жена контролировала его внешность, запрещала выходить на сцену, не отпускала на записи. Цепочку с ее именем музыкант носил на шее даже в клипах. Такой раскол не устроил создателя группы Дитера Болена. Конфликт нарастал, и в 1987 году дуэт Modern Talking распался.

Для поклонников это стало шоком. Для Андерса — новым стартом. Он уехал в США, занялся сольной карьерой. Дебютный альбом "Different" был попыткой уйти от евродиско в сторону американской поп-музыки. Но повторить успех не удалось. Певец развелся с женой и вернулся в Европу.

В 1998 году дуэт громко воссоединился, вызвав волну ностальгии по 1980-м. Новые альбомы занимали высокие места в чартах Германии и Восточной Европы. Однако уже в 2003 году Modern Talking прекратил существование окончательно.

Сам Андерс позже объяснял : "Почти все считают, что дуэт распался из-за Норы — она отвлекала меня, диктовала условия, хотела, чтобы я пел сольно. Доля ее вины есть, но всего 10-15 процентов. На самом деле я устал от Дитера, от бесконечных гастролей. Через год жизни в одном отеле, съемок, ужинов я понял, что его присутствие действует мне на нервы".

В 2003 года экс-коллеги погрузились в многолетнее молчание, которое прерывалось лишь дважды — и оба раза в зале суда

Один остепенился, другой разлюбил Россию

В 2000 году Андерс женился во второй раз — его избранницей стала переводчица Клаудия Хесс. В 2002-м у пары родился сын Александр. Судя по семейным снимкам в Сети, в жизни артиста сегодня царят счастье и гармония: супруги много путешествуют и проводят время вместе.

© AP Photo / Markus Schreiber Солист группы Modern Talking Томас Андерс (справа) и его жена Клаудия

Творческая жизнь 60-летнего музыканта тоже бьет ключом. Он гастролирует, исполняя как старые хиты Modern Talking, так и собственные композиции. В 2012 году Андерс давал концерты в разных городах России, а в 2015-м перезаписал сольно синглы дуэта 1990-х.

Его дискография после распада группы активно пополняется песнями на немецком, английском и испанском языках. Кроме того, Андерс часто участвует в радиоэфирах и появляется на немецком телевидении — в том числе в роли наставника в различных шоу.

В прошлом году Андерс заявил, что ни за что больше не приедет в Россию, пока там "не сменится власть". Русские поклонники были разочарованы

В отличие от бывшего "одногруппника" Болен высказывается против антироссийских санкций. И считает, что Германия очень многое потеряла из-за разрыва связей.