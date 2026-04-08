Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 08.04.2026
Миронов предложил предоставлять соцжилье участникам СВО с инвалидностью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять в особом порядке социальное жилье нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами I группы в ходе СВО, в том числе на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Для таких граждан проектом предусматривается предоставление жилого помещения в жилищном фонде социального использования с учетом соблюдения требований по предоставлению дополнительной общей площади жилого помещения.
"Предлагаю без очереди предоставлять социальное жильё нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы. Аналогичную льготу необходимо предоставить ветеранам, ставшим инвалидами во время боевых действий в приграничных регионах", - сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что после прохождения активной фазы лечения ветераны СВО с инвалидностью I группы должны длительное восстанавливаться в домашних условиях.
ОбществоСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала