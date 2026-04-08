Миронов предложил предоставлять соцжилье участникам СВО с инвалидностью

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил предоставлять в особом порядке социальное жилье нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Положениями законопроекта предлагается предусмотреть особый порядок обеспечения жилыми помещениями граждан, ставших инвалидами I группы в ходе СВО, в том числе на приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Для таких граждан проектом предусматривается предоставление жилого помещения в жилищном фонде социального использования с учетом соблюдения требований по предоставлению дополнительной общей площади жилого помещения.

"Предлагаю без очереди предоставлять социальное жильё нуждающимся в улучшении жилищных условий участникам СВО с инвалидностью I группы. Аналогичную льготу необходимо предоставить ветеранам, ставшим инвалидами во время боевых действий в приграничных регионах", - сказал Миронов РИА Новости.