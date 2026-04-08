Мерц и Трамп обсудили будущее НАТО, пишут СМИ

19:21 08.04.2026
Spiegel: Мерц и Трамп обсудили сохранение единства НАТО

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Будущее трансатлантических отношений и сохранение единства НАТО стало одной из тем состоявшегося в среду телефонного разговора между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
"В ходе короткой беседы (с Трампом - ред.) речь шла о согласованном перемирии в конфликте вокруг Ирана, а также о трансатлантических отношениях", - говорится в материале.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран Казем Джалали во время пленарного заседания Россия и мир после трансформации. Новые стратегии. 8 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
НАТО и США усугубляют ситуацию с мировой безопасностью, заявил посол Ирана
Вчера, 12:31
Сообщается, что инициатором разговора выступил Мерц.
Как отмечает издание, Трамп в последнее время неоднократно критиковал немецкое правительство и самого Мерца из-за отказа Германии принять участие в разблокировке Ормузского пролива. По этой причине президент США также угрожал выходом Вашингтона из НАТО.
По информации Spiegel, Мерц в ходе телефонного разговора пытался восстановить свои "изначально хорошие отношения" с Трампом.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Лесть Рютте вряд ли поможет избежать разрыва США с НАТО, пишет Politico
Вчера, 12:00
Утверждается, что власти Германии намерены любой ценой предотвратить раскол в НАТО, так как заинтересованы, в частности, в сохранении военной поддержки США в контексте продолжающегося конфликта на Украине.
Издание предполагает, что в ближайшие дни, вероятно, будут предприняты дальнейшие попытки Берлина сблизиться с Вашингтоном.
Ранее Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Трамп усомнился в способности НАТО принести пользу США в будущем
2 апреля, 00:36
 
В миреСШАГерманияИранДональд ТрампФридрих МерцНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
