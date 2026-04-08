Мерц и Трамп обсудили будущее НАТО, пишут СМИ

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Будущее трансатлантических отношений и сохранение единства НАТО стало одной из тем состоявшегося в среду телефонного разговора между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

"В ходе короткой беседы (с Трампом - ред.) речь шла о согласованном перемирии в конфликте вокруг Ирана , а также о трансатлантических отношениях", - говорится в материале.

Сообщается, что инициатором разговора выступил Мерц.

По информации Spiegel, Мерц в ходе телефонного разговора пытался восстановить свои "изначально хорошие отношения" с Трампом.

Утверждается, что власти Германии намерены любой ценой предотвратить раскол в НАТО, так как заинтересованы, в частности, в сохранении военной поддержки США в контексте продолжающегося конфликта на Украине

Издание предполагает, что в ближайшие дни, вероятно, будут предприняты дальнейшие попытки Берлина сблизиться с Вашингтоном.