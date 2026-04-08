Мерц и Трамп обсудили будущее НАТО, пишут СМИ

БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Будущее трансатлантических отношений и сохранение единства НАТО стало одной из тем состоявшегося в среду телефонного разговора между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом США Дональдом Трампом, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
Сообщается, что инициатором разговора выступил Мерц.
Как отмечает издание, Трамп в последнее время неоднократно критиковал немецкое правительство и самого Мерца из-за отказа Германии принять участие в разблокировке Ормузского пролива. По этой причине президент США также угрожал выходом Вашингтона из НАТО.
По информации Spiegel, Мерц в ходе телефонного разговора пытался восстановить свои "изначально хорошие отношения" с Трампом.
Утверждается, что власти Германии намерены любой ценой предотвратить раскол в НАТО, так как заинтересованы, в частности, в сохранении военной поддержки США в контексте продолжающегося конфликта на Украине.
Издание предполагает, что в ближайшие дни, вероятно, будут предприняты дальнейшие попытки Берлина сблизиться с Вашингтоном.
Ранее Трамп выразил сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь США, обвинив альянс в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы. В интервью газете Telegraph он заявил, что всерьез рассматривает возможность выхода США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.