Медведев считает, что США не согласятся на мирный план Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает, что Вашингтон не согласится на иранский мирный план из десяти пунктов, поскольку это унизительно для США и будет означать реальную победу Ирана.