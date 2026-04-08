Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Московский МБА-МАИ одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 92:85 (23:19, 29:20, 22:23, 18:23) в пользу хозяев. Самыми результативными игроками матча стали форвард МБА-МАИ Андрей Зубков и центровой "Нижнего Новгорода" Илья Карпенков, которые набрали по 30 очков.
МБА-МАИ, одержав 17-ю победу при 20 поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. "Нижний Новгород" с 11 победами и 25 поражениями располагается на девятой строчке.
В следующем матче "Нижний Новгород" 11 апреля на выезде встретится с клубом "Локомотив-Кубань", а МБА-МАИ 15 апреля сыграет в гостях с красноярским "Енисеем".