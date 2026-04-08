Баскетболисты МБА-МАИ обыграли "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Московский МБА-МАИ одержал победу над "Нижним Новгородом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

МБА-МАИ, одержав 17-ю победу при 20 поражениях, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата. "Нижний Новгород" с 11 победами и 25 поражениями располагается на девятой строчке.