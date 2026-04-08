02:24 08.04.2026
В РПЦ призвали создавать центры защиты материнства в больницах

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Центры защиты материнства и детства можно создавать на базе родильных отделений больниц, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
"Патриаршая комиссия призывает создавать на базе родильных отделений больниц "центры защиты материнства и детства" - и там помогать женщинам готовиться к рождению детей, проходить реабилитацию после родов. Также эта мера поможет сохранить ценных специалистов", - сказал Лукьянов.
По его словам, в Церкви надеются, что принимаемые в России меры поддержи семей и ограничения абортов в частных клиниках в результате дадут рост рождаемости, а значит, нужны будут специалисты для помощи роженицам.
Крест на храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
РПЦ защищает православный мир от Запада, считает эксперт
6 апреля, 18:22
 
