В РПЦ призвали создавать центры защиты материнства в больницах

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Центры защиты материнства и детства можно создавать на базе родильных отделений больниц, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Патриаршая комиссия призывает создавать на базе родильных отделений больниц "центры защиты материнства и детства" - и там помогать женщинам готовиться к рождению детей, проходить реабилитацию после родов. Также эта мера поможет сохранить ценных специалистов", - сказал Лукьянов.

По его словам, в Церкви надеются, что принимаемые в России меры поддержи семей и ограничения абортов в частных клиниках в результате дадут рост рождаемости, а значит, нужны будут специалисты для помощи роженицам.