Отец Маска уверен, что наплыв мигрантов разрушит Нью-Йорк

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Наплыв мигрантов в Нью-Йорк грозит разрушить крупнейший мегаполис США, заявил в интервью РИА Новости отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск.
"Очень ужасная идея (впускать мигрантов отовсюду - ред.), а потом, очевидно, всё будет снесено, и довольно скоро там (в Нью-Йорке - ред.) ничего не останется", - сказал Маск-старший агентству.
Он подчеркнул, что крайне обеспокоен притоком мигрантов из регионов, где, по его словам, "они вообще ничего никогда не строили".
Нью-Йорк остается одним из главных центров миграционного кризиса в США. По данным мэрии, с весны 2022 года через городскую систему помощи прошли более 237 тысяч просителей убежища, а расходы города на связанные с этим услуги в 2026 финансовом году оцениваются в 1,41 миллиарда долларов.
С начала второго срока президента США Дональда Трампа министерство внутренней безопасности усилило меры безопасности в ряде крупных городов страны, расширив присутствие федеральных сил и координацию с местными властями на фоне угроз, которые, по оценке американских властей, связаны с нелегальной миграцией.
Отец Илона Маска высказался о внешности россиян
