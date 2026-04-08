В Махачкале выявили необычное "инженерное" решение после обрушения дома

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Многоквартирные дома в Махачкале, которые построены в русле реки и признаны аварийными после обрушения пристройки к одному из них, соединены между собой канализационной трубой между первым и вторым этажами жилых зданий, сообщила пресс-служба главы республики.
В воскресенье в Махачкале во время дождя из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского – трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из четырех соседних домов эвакуированы около 300 человек. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет. Глава республики Сергей Меликов заявил, что дома постараются сохранить, там могут провести работы по укреплению фундамента.
"Дома, построенные в русле реки и признанные аварийными, соединены между собой огромной канализационной трубой, расположенной между первым и вторым этажами жилых зданий", - говорится в сообщении.
В пресс-служба рассказали, что на совещании Меликов прокомментировал "инженерное" решение, обнаружившее себя после обрушения дома, славами: "Это не искусственный интеллект придумал".
Специалисты установили причину накопления и разлива воды: заблокированы коллекторы, чтобы вода не шла с проспекта Акушинского на Цумадинский рынок. По решению рабочей группы коллекторы будут расчищены, что должно позволить исключить повторные подтопления территории.
Отмечается, что "будет сделано все возможное, чтобы сохранить здания", но окончательное решение примут после их обследования. Предварительный промежуточный доклад по оценке возможности восстановления домов должен быть представлен 14 апреля.