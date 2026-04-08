В Махачкале выявили необычное "инженерное" решение после обрушения дома

МАХАЧКАЛА, 8 апр - РИА Новости. Многоквартирные дома в Махачкале, которые построены в русле реки и признаны аварийными после обрушения пристройки к одному из них, соединены между собой канализационной трубой между первым и вторым этажами жилых зданий, сообщила пресс-служба главы республики.

В воскресенье в Махачкале во время дождя из-за подмыва грунта произошло обрушение многоквартирного жилого дома на улице Айвазовского – трехэтажной пристройки к шестиэтажному дому. Из четырех соседних домов эвакуированы около 300 человек. Жертв и пострадавших, по данным властей, нет. Глава республики Сергей Меликов заявил, что дома постараются сохранить, там могут провести работы по укреплению фундамента.

"Дома, построенные в русле реки и признанные аварийными, соединены между собой огромной канализационной трубой, расположенной между первым и вторым этажами жилых зданий", - говорится в сообщении

В пресс-служба рассказали, что на совещании Меликов прокомментировал "инженерное" решение, обнаружившее себя после обрушения дома, славами: "Это не искусственный интеллект придумал".

Специалисты установили причину накопления и разлива воды: заблокированы коллекторы, чтобы вода не шла с проспекта Акушинского на Цумадинский рынок. По решению рабочей группы коллекторы будут расчищены, что должно позволить исключить повторные подтопления территории.