Луганск в ночь на среду подвергся массированной атаке БПЛА

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Луганск подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ, три человека ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По словам главы региона, жители поврежденных домов, в том числе ребенок, были эвакуированы.
"Оперативные службы сработали слаженно, возгорания ликвидированы. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки. Уже с самого утра спасатели ВСКС помогают ликвидировать последствия. Местные власти окажут помощь в закрытии теплового контура", - дополнил Пасечник.
