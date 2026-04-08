Луганск в ночь на среду подвергся массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 08.04.2026
09:11 08.04.2026 (обновлено: 10:48 08.04.2026)
Луганск в ночь на среду подвергся массированной атаке БПЛА

Луганск подвергся массированной атаке БПЛА в ночь на среду, три человека ранены

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Луганск подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ, три человека ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Сегодня ночью Луганск подвергся массированной атаке ВСУ. Вражеские БПЛА ударили по многоквартирным домам и частному сектору в Артемовском районе города. К сожалению, не обошлось без пострадавших, ранены три человека", - сообщил Пасечник в своем канале на платформе Max.
По словам главы региона, жители поврежденных домов, в том числе ребенок, были эвакуированы.
"Оперативные службы сработали слаженно, возгорания ликвидированы. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеской атаки. Уже с самого утра спасатели ВСКС помогают ликвидировать последствия. Местные власти окажут помощь в закрытии теплового контура", - дополнил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
