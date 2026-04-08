Мистер ушел навсегда. Чем запомнился тренировавший "Зенит" Луческу?

Печальная новость пришла из Бухареста. На 81-м году жизни скончался Мирча Луческу. Он вошел в летопись мирового футбола как самый возрастной тренер в истории Лиги чемпионов УЕФА и самый возрастной тренер в истории национальных сборных. Еще в прошлом месяце Луческу возглавлял сборную Румынии, проводившую стыковой матч за право участия в ЧМ-2026 против команды Турции. В послужном списке Мистера, как называли его в различных странах мира, 35 тренерских трофеев, и по этому показателю он уступает только Алексу Фергюссону и Пепу Гвардиоле.

РИА Новости Спорт вспоминает, чем запомнился бывший главный тренер донецкого "Шахтера" и петербургского "Зенита".

Сегодня только болельщики с большим стажем помнят Луческу-футболиста. В 18 лет он дебютировал в составе бухарестского "Динамо", был признан лучшим игроком Румынии 1969 года и сыграл на чемпионате мира — 1970 в Мексике. В следующем году, когда ему было всего 26, в интервью одному из румынских изданий Мирча ответил на вопрос, любит ли он славу, цитатой Паскаля: "Наслаждение славой настолько велико, что вы будете ассоциировать его со всем, даже со смертью".

Сегодня эта цитата кажется судьбоносной. Как и рассуждения Мистера о будущем футбола, сделанное в 1988-м: "Игра будет такой, что все будет определять результат. Мы больше не будем привлекать людей на стадион, потому что будем даже играть плохо, чтобы добиться результата". К этому времени в резюме Мистера были записи о работе с клубами и сборной Румынии. Он начал в качестве играющего тренера скромной команды "Корвинул" из города Хунедоара, о котором за пределами Румынии мало кто слышал.

Удивительно, что, не добившись каких-либо успехов в работе с этой командой (при Николае Чаушеску успехов в румынском футболе могли добиться только столичные "Стяуа" и "Динамо"), Луческу в 1981 году возглавил сборную Румынии и вывел ее на Евро-1984, опередив в отборочной группе команды Италии, Чехословакии и Швеции. Это был дебют румынской команды в финале чемпионата Европы.

Без отрыва от работы со сборной молодой и честолюбивый тренер в 1985-м возглавил родное бухарестское "Динамо". На протяжении нескольких лет динамовцы пытались нарушить гегемонию "Стяуа", но смогли это сделать лишь в 1990-м. Команда Луческу не только сделала дубль в румынском футболе, выиграв и чемпионат, и кубок страны, но и успешно выступила в Кубке обладателей кубков. Динамовцы дошли до полуфинала, где уступили бельгийскому "Андерлехту".

Как раз в это время рухнул железный занавес, и у тренеров из стран Восточной Европы, зарекомендовавших себя в национальных чемпионатах, появилась возможность поработать в ведущих европейских лигах. Луческу шесть лет трудился в Италии. Затем ненадолго вернулся на родину, где поработал с бухарестским "Рапидом", и снова получил приглашение в серию А. И не куда-нибудь, а в миланский "Интер"! Затем были четыре сезона в Турции, где румынский специалист тренировал "Галатасарай" и "Бешикташ", а в мае 2004-го он нашел команду своей судьбы.

В донецком "Шахтере" Мистер проработал 12 сезонов, выиграв восемь национальных чемпионатов и Кубок УЕФА.

« "Луческу сделал ставку на бразильцев, многие из которых после "Шахтера" подписали контракты с ведущими европейскими клубами и стали звездами мирового футбола, - сказал РИА Новости Спорт тренер "Зенита" Анатолий Тимощук. - Донецкий клуб всегда отличался точечной работой на южноамериканском рынке, но при этом Луческу всегда готовил молодых футболистов на случай ухода лидеров".

Как подчеркнул Тимощук, с Мистером его связывали долгие годы совместной работы. Румынский специалис стал тренером донецкого "Шахтера", когда Анатолий был капитаном горняков. В тренерский штаб "Зенита" Тимощук вошел, когда Мирча тренировал питерскую команду.

« "Мы оставались на связи, и когда он работал в других странах, часто переписывались - отметил Тимощук. - Многому научился у Луческу. Мистер всегда скрупулезно подходил к разбору соперника. У него были долгие теоретические занятия, на которых мы разбирали каждого игрока. Он любил тренировки и умело их планировал. Авторитет тренера и человеческие качества Мирчи позволяли ему эффективно управлять коллективом".

После двенадцати лет успешной работы в "Шахтере" Луческу принял непростое решение покинуть команду, с которой он добился знаковых побед. Он не скрывал, что сделал это по причинам, далеким от спортивных. Приглашение в "Зенит" выглядело вполне логичным. Мирча неплохо изъяснялся по-русски, понимал менталитет наших футболистов. Впрочем, неплохо изъяснялся Мистер на шести языках, не считая родного румынского, а наш менталитет помогала понять супруга, которая родом из Одесской области.

На презентации Луческу в качестве главного тренера "Зенита" в рядах питерских журналистов царил оптимизм. Румынский специалист отличался от своих предшественников, Лучано Спаллетти и Андреа Виллаш-Боаша. Он не привез с собой громадный штат помощников, ограничившись Александром Спиридоном, который мог одинаково хорошо говорить по-русски и по-румынски, не потребовал закупить половину бразильской сборной, хотя питерский клуб покинули Халк, Аксель Витсель и Эсекьель Гарай. Пополнили "Зенит" тогда только уже адаптированный к российским реалиям бразилец Жулиано и словак Роберт Мак. В зимнюю паузу тоже не было широкомасштабных закупок. Выделим только голкипера Андрея Лунева, который вскоре стал основным в команде и Бранислава Ивановича, который вскоре стал капитаном и лидером "Зенита".

Контракт с "Зенитом" у Луческу был подписан по схеме "2+1", но проработал он всего один сезон, после чего назвал переезд в Санкт-Петербург ошибкой. Не нравилось Мистеру "московское" судейство (видимо, на Украине он привык к "донецкому"), никак не удавалось добиться стабильной игры и стабильных результатов. Хотя были и яркие матчи. Чего стоит волевая победа над "Маккаби" в Лиге Европы, когда команда Луческу проигрывала - 0:3 и в концовке сумела забить четыре мяча! Весной 2017-го в "Зените" сменился президент клуба, и Сергей Фурсенко сделал ставку на Роберто Манчини и его аргентинскую бригаду.

Луческу было уже за 70. Можно было вести тихую спокойную жизнь пенсионера и авторитетного футбольного эксперта. Только это не для Мистера. В его карьере после "Зенита" было еще несколько неожиданных мест работы. Сначала он подписал контракт со сборной Турции, но больших успехов не добился. И уж совсем парадоксальным стало его решение принять предложение руководителей киевского "Динамо". Отношения между ведущими украинскими клубами даже более напряженные, чем между "Зенитом" и "Спартаком". Только румынский специалист стал единственным тренером, который выиграл "золото" национального первенства и с "Шахтерем", и с "Динамо".

Во время работы в Киеве Мирча вспомнил и о своем дипломе экономиста, полученном еще в бытность футболистом в Бухарестском институте народного хозяйства. Он попросил руководство киевлян организовать товарищеский матч с бухарестским "Динамо", которое было близко к банкротству. Вырученные средства помогли его избежать. Покинул Мистер Киев в ноябре 2023-го после поражения от "Шахтера".

Только и это был еще не финал тренерской карьеры. В августе 2024-го после 38-летнего перерыва Луческу вновь возглавил сборную Румынии.

« "Тренерская работа поддерживает его в жизни, - утверждал в интервью одному из румынских интернет-порталов одноклубник Луческу по бухарестскому "Динамо" и его партнер по сборной Корнел Дину незадолго до кончины Мистера. - Мирча был предан румынскому футболу и считал своим долгом быть в его гуще. Убежден, что именно тренерская работа держала его в тонусе, хотя перед стыковым матчем со сборной Турции он уже ощущал стресс".

