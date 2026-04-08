Колосков оценил работу Луческу в России

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Ушедший из жизни известный румынский специалист Мирча Луческу качественно работал в России и был примером для отечественных тренеров, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Бывший тренер санкт-петербургского "Зенита" и сборной Румынии Луческу во вторник скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа. В последнем матче под его руководством румыны уступили сборной Турции со счетом 0:1 в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. 29 марта стало известно, что Луческу был экстренно госпитализирован перед тренировкой национальной команды. Позднее он перенес сердечный приступ в больнице, а затем был введен в состояние искусственной комы.
"Луческу – это тренер с мировым именем, он тренировал много лет и работал успешно, добиваясь значимых результатов. В том числе в киевском "Динамо", я хорошо это знаю, потому что клубом руководили мои близкие друзья, и в донецком "Шахтере". Не случайно он оказался у нас в "Зените", работал там недолго, но успел завоевать Суперкубок России. Его уход – это утрата для всего мирового футбола. И свои соболезнования ему от имени ФИФА выразил Джанни Инфантино. Я тоже выражаю соболезнования его родным, близким, коллегам и, конечно, болельщикам тех клубов, где он работал", - сказал Колосков.
"Его вклад в российский футбол не так заметен, ведь он здесь работал недолго. Но он качественно тренировал "Зенит" и в это время был примером для других наших тренеров. А у нас ведь, как правило, ни у кого не учатся, все сами все знают. Но не буду лукавить, из-за недостатка времени он не мог оказать тактического или какого-либо другого влияния на наш футбол", - добавил собеседник агентства.
Луческу один сезон работал в "Зените", с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами "Пиза", "Брешиа", "Реджана", "Интер", румынскими "Корвинулом" и "Рапидом", турецкими "Галатасараем" и "Бешикташем", "Шахтером" и киевским "Динамо". В 1981-1986 годах Луческу также руководил сборной Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.
