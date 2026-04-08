Житель Новосибирской области выиграл в лотерею семь миллионов рублей

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Житель Новосибирской области купил лотерейный билет за 20 рублей и сорвал суперприз в семь миллионов, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной лотереи" .

"Житель Новосибирской области Эдуард выиграл 7 030 621 рубль в лотерее "Великолепная 8", когда решил в последний раз испытать удачу в играх. По словам победителя, ему никогда не везло: максимальный выигрыш не превышал 500 рублей. Но в этот раз фортуна оказалась на стороне Эдуарда и случайный билет за 20 рублей принес ему суперприз", — сказали в компании.

По словам самого победителя, накануне розыгрыша у него было предчувствие чего-то хорошего. Кроме того, незадолго до этого он видел сон, который теперь можно назвать вещим: о выигрыше в лотерею.

Эдуард добавил, что сначала купил пять билетов, а потом решил взять еще один. Именно этот билет и принес ему суперприз.