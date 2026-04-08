"Локомотив" обыграл "Салават Юлаев" в первом матче серии плей-офф

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Шайбу на 38-й минуте забросил Максим Шалунов. Голкипер "Локомотива" Даниил Исаев отразил 28 бросков, оформив второй в текущем розыгрыше плей-офф и 36-й в карьере шатаут в КХЛ.
Ассистировавший Шалунову Рушан Рафиков продлил свою результативную серию (1 гол + 3 передачи) до четырех матчей в плей-офф КХЛ.
"Локомотив" открыл счет в серии до четырех побед - 1-0. Во втором матче команды встретятся 10 апреля в Ярославле.
"Локомотив", обыгравший в первом раунде плей-офф московский "Спартак" (4-1), занял первое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. "Салават Юлаев" стал четвертым на Востоке. В первом раунде Кубка Гагарина команда одержала победу над екатеринбургским "Автомобилистом" (4-2).