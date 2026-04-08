В ЛНР при атаке беспилотника пострадал мужчина

ЛУГАНСК, 8 апр - РИА Новости. Мужчина ранен в результате удара украинского БПЛА по автомобилю в ЛНР, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
"Житель Шульгинки Старобельского района едва не погиб от украинского дрона. БПЛА ВСУ атаковал его автомобиль. Мужчина с множественными осколочными ранениями и тяжелым переломом предплечья госпитализирован в местную городскую больницу", - сообщила Пащенко в канале правительства региона на платформе Max.
Она уточнила, что мужчина находится в тяжелом состоянии.
