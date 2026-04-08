Корреспондент РИА Новости попал под обстрел в Бейруте

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Три ракеты попали в здания в пяти метрах от корреспондента РИА Новости Михаила Алаеддина в районе Мазраа рядом с мостом Кола в Бейруте.
Во время удара корреспондент находился в транспортном средстве вместе с супругой на перекрестке.
После первого удара посыпались осколки ракеты. Находящиеся рядом люди либо попадали на землю, либо стали разбегаться в разные стороны, когда по зданиям прилетело еще две ракеты. Пострадавших пока не зафиксировано.
