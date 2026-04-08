Ликсутов: столичная компания выпустила линейку обуви для людей с диабетом

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Компания "Ортомода", резидент ОЭЗ "Технополис Москва", выпустила новую линейку ортопедической обуви для людей с сахарным диабетом, лимфостазом и акромегалией, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что производство расположено на площадке "Печатники", а изделия компании включены в государственный реестр продукции министерства промышленности и торговли России.

"В медицинском кластере ОЭЗ Москвы разрабатывают и выпускают инновационную продукцию, востребованную в России и за рубежом. Налоговые льготы и преференции, которые предоставляются по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, позволяют компаниям вести интеллектуальную деятельность и инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Например, производитель ортопедической обуви имеет восемь патентов на свои изделия", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Таким образом, новая линейка, разработанная компанией "Ортомода", предназначена для профилактики диабетических осложнений. Генеральный директор Наталия Волкова пояснила, что конструкция обуви минимизирует давление и трение на стопу, предотвращая появление травм, язв и деформаций. Подошва с перекатом равномерно распределяет нагрузку, а носочная часть приподнята на 15 миллиметров, что снижает усилия при ходьбе.

По ее словам, для внутренней отделки используется микрофибра, а отсутствие швов исключает риск потертостей. Также разработана специальная колодка, создающая дополнительный внутренний объем и позволяющая использовать ортопедическую стельку.

ОЭЗ "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За это время проект трансформировался из стартовой площадки для инновационных проектов в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения для компаний, определяющих технологический суверенитет страны.

На данный момент на 10 площадках общей площадью 392 гектара локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они представляют микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ и робототехнику. Здесь создано 30 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Столица активно развивает промкомплексы и предприятия. Поддержка города позволяет им повышать эффективность производства и развивать кадровый потенциал. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в реализацию нацпроекта "Средства производства и автоматизации".