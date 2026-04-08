"Бавария" не прикончила "Реал". В Мюнхене нас ждет историческая бойня

Немецкая "Бавария" смогла удержать победу над испанским "Реалом" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. Автор РИА Новости Спорт делится впечатлениями от событий в Мадриде и не забывает о параллельной игре в Лиссабоне, где главный фаворит турнира одолел неуступчивого андердога на 91-й минуте.

Любимый клиент "королей" огрызнулся

В 2012 году "Реал" в Мадриде провалил серию пенальти (Кака и Криштиану Роналду не смогли переиграть Мануэля Нойера, а Серхио Рамос отправил мяч на крышу стадиона) и пустил "Баварию" в домашний финал. После той драмы команды встречались в плей-офф ЛЧ четыре раза, и все противостояния забрали "сливочные":

2014 / разгромные 5-0 по итогам двух полуфинальных матчей;

/ разгромные 5-0 по итогам двух полуфинальных матчей; 2017 / 2:1 в гостях и 4:2 дома — "Реал" уверенно прошел мюнхенцев в 1/4 финала;

/ 2:1 в гостях и 4:2 дома — "Реал" уверенно прошел мюнхенцев в 1/4 финала; 2018 / ошибка сменщика Нойера Свена Ульрайха стоила "Баварии" выхода в финал;

/ ошибка сменщика Нойера Свена Ульрайха стоила "Баварии" выхода в финал; 2024 / снова заруба в полуфинале. Сумма двух матчей: 4-3.

Самое же интересное наблюдение заключается в том, что во всех этих розыгрышах "Реал" в итоге становился триумфатором главного клубного турнира Старого Света. В 2014 году "сливочным" покорилась "десима" (десятая победа в ЛЧ), а в 2024-м — 15-й и на данный момент последний "ушастый" трофей в коллекции испанского гранда.

Уставшая от постоянных поражений от мадридцев "Бавария" (не побеждала "королей" сумасшедшие 14 лет) ошеломила соперника на старте матча. У ворот Андрея Лунина, подменявшего Тибо Куртуа, было три момента за десять минут! Работы и у Нойера хватало (как-никак Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор в нападении), однако мюнхенцы чувствовали себя по-хозяйски на "Сантьяго Бернабеу". Долго везло "Реалу" (Серж Гнабри не смог наказать за ошибку защитника), но на 41-й минуте "Бавария" устала прощать "сливочных". Это Луис Диас уверенно прошил Лунина. Кстати, хозяева сигнализировали, что перед голевой атакой рукой сыграл футболист "Баварии" в центре поля. Однако скандальный арбитр Майкл Оливер, у которого, по мнению легендарного голкипера Джанлуиджи Буффона "мусорное ведро вместо сердца", гол немцев не отменил.

Непонятно, чем занимался в перерыве "Реал", однако на первой же минуте второго тайма хозяева пропустили второй. Неудержимый Гарри Кейн уложил точно в уголок и поставил "Реал" в совсем уже неприятное положение — отыгрывать в Мюнхене отставание в два мяча вряд ли по силам такой версии "королевского клуба".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes Гарри Кейн после гола "Реалу"

Мадридцы это тоже понимали. Поэтому к атаке добавили Джуда Беллингема, и 40-летнему Нойеру пришлось вновь подтверждать статус одного из лучших голкиперов современности. И это в 136-м матче в старте за "Баварию" в ЛЧ! Сначала чемпион мира 2014 года ликвидировал выход один на один Винисиуса, чуть позже спас после удара Мбаппе. У французской суперзвезды был еще один убойный момент, но удар с острого угла не достиг цели.

На радость болельщиков "Реала", лучший игрок встречи ворота на замке не сохранил. На 74-й минуте Мбаппе все же огорчил Мануэля и вернул интригу в, казалось бы, совсем поблекшее соперничество. Могли сравнять хозяева? Могли. Да и мюнхенцы были близки к третьему голу (тьму моментов загубили немцы) — в общем, счет остался 1:2. Что, несомненно, делает ответную встречу еще интереснее.

Как остановить "пушкарей" в ЛЧ?

Пожалуй, наименее привлекательная для широкой публики пара на стадии 1/4 финала, но точно заслуживающая внимания истинных фанатов.

"Арсенал" переживает непростые времена, и шансы у "Спортинга" в двухматчевом противостоянии виделись неплохими. Мало того, что лондонцы лишились перед матчем в Португалии Букайо Сака, так еще у лидера Английской премьер-лиги (АПЛ) идет черная полоса. Команда Микеля Артеты сначала уступила "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги, а затем отлетела от "Саутгемптона" из Чемпионшипа в четвертьфинале Кубка Англии. Впрочем, в чемпионате страны по-прежнему отрыв от "горожан" приличный, да и к четвертьфиналу Лиги чемпионов лондонцы подошли без единого проигрыша в десяти матчах.

Главной же персоной англо-португальской пары четвертьфинала должен был стать экс-форвард "Спортинга", ныне защищающий цвета "канониров" Виктор Дьёкереш.

Снова убеждаемся, что Лига чемпионов в этом сезоне — это особенное место для "оружейников".

Все шло к тому, что матч завершится нулевой ничьей… В Лиссабоне "Арсенал" не пропустил, но все никак не мог забить (гол Мартина Субименди отменили после просмотра VAR) — на первой добавленной ко второму тайму минуте "обломал" португальцев Кай Хаверц. "Арсенал" сохраняет ноль в графе "поражения", а "Спортинг" впервые за пять домашних матчей в текущем розыгрыше ЛЧ уходит с поля "Жозе Алваладе" поверженным. И с чуть угасшей, но все же остающейся надеждой на сенсацию.

© REUTERS / Pedro Nunes Кай Хаверц

Отметим, что ответные матчи эти команды и "Бавария" с "Реалом" проведут 15 апреля.