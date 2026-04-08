В следующем сезоне ЛЧ Англию представят как минимум пять команд

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Как минимум пять команд чемпионата Англии по футболу выступят в основном раунде футбольной Лиги чемпионов в сезоне-2026/27.

После победы лондонского "Арсенала" над португальским "Спортингом" (1:0) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Английская премьер-лига (АПЛ) гарантировала себе место в первой двойке таблицы коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона, в связи с чем пятая команда чемпионата получит право выступить в главном европейском турнире.