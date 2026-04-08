"Лейкерс" без Дончича и Джеймса крупно проиграли "Оклахоме" в НБА

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 123:87 (34:27, 31:20, 28:15, 30:25) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Шей Гилджес-Александер из "Оклахомы", в активе которого 25 очков. Его партнер по команде Чет Холмгрен оформил дабл-дабл (15 очков, 10 подборов). В составе проигравших больше всех очков набрал Руй Хатимура (15).
Самый результативный игрок сезона защитник "Лейкерс" Лука Дончич ранее получил травму и выбыл до конца сезона. Также встречу пропустил форвард команды Леброн Джеймс.
"Лейкерс" проиграли третий матч подряд и с 50 победами занимают пятое место в таблице Западной конференции, где лидирует "Оклахома" (63 победы).
Результаты других матчей игрового дня:
"Вашингтон Уизардс" - "Чикаго Буллз" - 98:129;
"Индиана Пэйсерс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 104:124;
"Бруклин Нетс" - "Милуоки Бакс" - 96:90;
"Торонто Рэпторс" - "Майами Хит" - 121:95;
"Бостон Селтикс" - "Шарлотт Хорнетс" - 113:102;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Юта Джаз" - 156:137;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Сакраменто Кингз" - 110:105;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Даллас Маверикс" - 116:103;
"Финикс Санз" - "Хьюстон Рокетс" - 105:119.