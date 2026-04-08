ВСУ за сутки 63 раза атаковали Курскую область
09:22 08.04.2026
ВСУ за сутки 63 раза атаковали Курскую область из артиллерии

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КУРСК, 8 апр - РИА Новости. ВСУ 63 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбит 31 украинский беспилотник различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 7 апреля до 07.00 8 апреля сбит 31 вражеский беспилотник различного типа. 63 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в деревне Гниловка Рыльского района пострадала 76-летняя женщина. У неё множественные осколочные ранения грудной клетки, правого бедра, травма головы. Она доставлена в Курскую облбольницу. Желаю скорейшего выздоровления!" - добавил глава региона.
По словам губернатора, погибших нет.
ПроисшествияКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
