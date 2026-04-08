ВСУ за сутки 63 раза атаковали Курскую область

КУРСК, 8 апр - РИА Новости. ВСУ 63 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, сбит 31 украинский беспилотник различного типа, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 7 апреля до 07.00 8 апреля сбит 31 вражеский беспилотник различного типа. 63 раза враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в деревне Гниловка Рыльского района пострадала 76-летняя женщина. У неё множественные осколочные ранения грудной клетки, правого бедра, травма головы. Она доставлена в Курскую облбольницу. Желаю скорейшего выздоровления!" - добавил глава региона.
По словам губернатора, погибших нет.
