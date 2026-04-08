Тюменские участники СВО могут пройти курс по госуправлению

ТЮМЕНЬ, 8 апр - РИА Новости. Онлайн-курс повышения квалификации "Основы государственного и муниципального управления" организуют в Тюменской области для ветеранов и участников специальной военной операции, сообщил глава региона Александр Моор.

"Проект "Боевой кадровый резерв" открывает новые возможности. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина мы проводим дополнительные образовательные программы повышения квалификации "Основы государственного и муниципального управления". Курс мы создали для ветеранов и участников СВО, которые подали заявки на участие в проекте, но не вошли в очную программу", - сообщил Александр Моор в своем канале на платформе Мах.

Губернатор отметил, что в апреле стартует второй онлайн-курс, первый прошёл в конце 2025 года. Обучение рассчитано на 72 часа и будет проходить онлайн на образовательной платформе Тюменского госуниверситета.