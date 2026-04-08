Рейтинг@Mail.ru
Куличи за сумасшедшие деньги не должны разделять людей, считают в РПЦ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:30 08.04.2026
Куличи за сумасшедшие деньги не должны разделять людей, считают в РПЦ

Кипшидзе: пасхальные куличи за сумасшедшие деньги не должны разделять людей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКуличи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Куличи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пасхальные куличи за "сумасшедшие" деньги не должны разделять людей в дни, когда Спаситель всех объединяет, такое мнение выразил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в среду известный российский дизайнер Денис Семачев разместил в своем блоге видео созданного им пасхального кулича с объявлением: "Братья и сестры с горечью в сердце вынужден заявить - стоимость кулича с сегодняшнего дня поднимается до неправославной цены (50 000 рублей)"
"Куличи продаются некоторыми дизайнерами, кондитерами за какие-то неимоверные, сумасшедшие деньги. Христос Воскрес для всех, и он своим воскресением уравнял все человечество, ведь мы же уверены в том, что каждый человек обладает равной ценностью в глазах Божьих, равным достоинством. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы куличи за 100 тысяч рублей разделяли людей в те дни, когда Спаситель всех объединяет", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции к празднику Пасхи в международной медиагруппе "Россия сегодня".
Светлое Христово Воскресенье - Пасху- Русская православная церковь отмечает в 2026 году 12 апреля.
Верующие освящают пасхальные куличи и яйца в Великую субботу в Храме Рождества Христова под Минском - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
РелигияВахтанг КипшидзеРусская православная церковьРелигиозные праздникиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала