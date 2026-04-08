Куличи за сумасшедшие деньги не должны разделять людей, считают в РПЦ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пасхальные куличи за "сумасшедшие" деньги не должны разделять людей в дни, когда Спаситель всех объединяет, такое мнение выразил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в среду известный российский дизайнер Денис Семачев разместил в своем блоге видео созданного им пасхального кулича с объявлением: "Братья и сестры с горечью в сердце вынужден заявить - стоимость кулича с сегодняшнего дня поднимается до неправославной цены (50 000 рублей)"
«
"Куличи продаются некоторыми дизайнерами, кондитерами за какие-то неимоверные, сумасшедшие деньги. Христос Воскрес для всех, и он своим воскресением уравнял все человечество, ведь мы же уверены в том, что каждый человек обладает равной ценностью в глазах Божьих, равным достоинством. Поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы куличи за 100 тысяч рублей разделяли людей в те дни, когда Спаситель всех объединяет", - сказал Кипшидзе на пресс-конференции к празднику Пасхи в международной медиагруппе "Россия сегодня".
Светлое Христово Воскресенье - Пасху- Русская православная церковь отмечает в 2026 году 12 апреля.