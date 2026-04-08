На Кубе начались длительные перебои со светом

МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Сложная ситуация с электроснабжением вновь сложилась на Кубе в результате выхода из строя крупнейшей теплоэлектростанции "Антонио Гитераса" и аварии на другой ТЭС, следует из сообщений кубинских энергетиков.
"В Гаване подача электроэнергии прерывалась в течение всех 24 часов, максимум выпадающей мощности составил 358 МВт в 19.20 (02.20 вторника мск - ред.). Дополнительно были затронуты 30 МВт аварийной нагрузки. Восстановить электроснабжение не удалось из-за дефицита", - сообщила в своих соцсетях государственная электроэнергетическая компания Unión Eléctrica.
По данным компании, общая доступная мощность генерации на Кубе составляет в настоящий момент 1333 МВт при спросе почти 3000 МВт, что формирует дефицит более 1600 МВт и приводит к масштабным отключениям на различных участках национальной электрической системы.
Новый кризис связан с аварией на основной теплоэлектростанции "Антонио Гитерас", где были выявлены неисправности. В настоящее время оборудование остановлено, ведётся ремонт. Кроме того, дополнительное давление на энергосистему оказал выход из строя первого энергоблока ТЭС "Эрнесто Гевара де ла Серна", отключённого из-за неисправности системы регулирования турбины.
В США призвали Трампа прекратить блокаду Кубы
