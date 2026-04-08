На Кубе начались длительные перебои со светом

МЕХИКО, 8 апр - РИА Новости. Сложная ситуация с электроснабжением вновь сложилась на Кубе в результате выхода из строя крупнейшей теплоэлектростанции "Антонио Гитераса" и аварии на другой ТЭС, следует из сообщений кубинских энергетиков.

Новый кризис связан с аварией на основной теплоэлектростанции "Антонио Гитерас", где были выявлены неисправности. В настоящее время оборудование остановлено, ведётся ремонт. Кроме того, дополнительное давление на энергосистему оказал выход из строя первого энергоблока ТЭС "Эрнесто Гевара де ла Серна", отключённого из-за неисправности системы регулирования турбины.