Аксенов выступил за максимально жесткое наказание для украинских шпионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выступил за максимально жесткое наказание для агентов украинских спецслужб.
Ранее ФСБ сообщила о задержании 25-летней крымчанки, которая по заданию главного управления разведки минобороны Украины передавала сведения о военных объектах, средствах ПВО и российских военнослужащих, а также кораблях в районе Керченского пролива. Кроме того, она координировала ракетный удар по парому в порту "Кавказ" в Краснодарском крае.
Глава Крыма поблагодарил ФСБ за эффективную, системную работу по обезвреживанию агентуры противника.