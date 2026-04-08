Рейтинг@Mail.ru
Краснов сравнил российскую юрисдикцию с шахматами - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 08.04.2026 (обновлено: 11:52 08.04.2026)
Краснов сравнил российскую юрисдикцию с шахматами

Краснов: в российской юрисдикции правила прозрачны, как в шахматной партии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса на полях ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская юрисдикция подчиняется четким правилам и ее можно сравнить с шахматами, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
"Российскую систему можно сравнить с шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой. Однако в ряде зарубежных юрисдикций это скорее напоминает игру в покер. Нередко ключевую роль там играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности", — отметил он в статье для издания РБК.
Краснов считает, что российская юрисдикция является лучшим местом, где бизнес может добиться правосудия.
"Как отметил президент России В.В. Путин, выступая в минувшем феврале на совещании судей: "Многие из наших сограждан, которые уповали в свое время на непредвзятость, объективность той судебной системы, убедились как раз в обратном". Развивая тезис главы государства, попробую ответить на вопрос, что с "той системой" не так и почему российская юрисдикция сегодня лучшее место для того, чтобы добиться справедливого и непредвзятого правосудия", — подчеркнул он.
По его словам, заявляемый зарубежными судебными или третейскими инстанциями "внегосударственный" статус и провозглашаемая независимость "на деле оказываются простой фикцией".
"(В одном из случаев - ред.) российская сторона выступила в качестве истца и обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с требованием к французскому производителю о возврате предоплаты за товар. Несмотря на наличие оговорки об урегулировании споров в Женеве по правилам французского арбитража, реально разрешить ситуацию стало невозможным по причине запрета Европейского союза удовлетворять требования российских юридических лиц. Очевидно, что подобная практика делает европейское правосудие априори недоступным для отечественных предпринимателей, хотя причины подобного исхода кроются не только в политике", — добавил Краснов.
Председатель ВС указал на такие преимущества российской юрисдикции, как развитое законодательство, предсказуемость, высокую степень цифровизации и доступность правосудия. Также Краснов отметил быстрое принятие мер, исполняемость решений суда и четкая структура обжалования решений.
"Призыв выбирать российскую юрисдикцию для судебных разбирательств — это не реклама ее универсальной привлекательности и не конкуренция с Лондоном или Нью-Йорком. Это объективная реальность, чертами которой выступают соблюдение закона и справедливость при принятии решений, и все проводимые в отечественной судебной системе изменения нацелены на достижение данного результата", — подчеркнул Краснов.
В середине февраля в ходе ежегодного совещания судей председатель Верховного суда Игорь Краснов заявил, что денонсация международных договоров и выход России из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека не повлияли на уровень защиты прав россиян.
 
РоссияРеспублика КомиЖенева (город)Игорь КрасновРБК (медиагруппа)Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала