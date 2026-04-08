Краснов сравнил российскую юрисдикцию с шахматами

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов во время сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса" на полях ВЭФ-2025

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российская юрисдикция подчиняется четким правилам и ее можно сравнить с шахматами, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

"Российскую систему можно сравнить с шахматной партией, где фигуры видны, правила прозрачны, поле для принятия решений ограничено четкой логикой. Однако в ряде зарубежных юрисдикций это скорее напоминает игру в покер. Нередко ключевую роль там играют заранее подготовленная стратегия, доказательственные, порой граничащие с шулерством маневры и даже эффект неожиданности", — отметил он в статье для издания РБК

Краснов считает, что российская юрисдикция является лучшим местом, где бизнес может добиться правосудия.

"Как отметил президент России В.В. Путин, выступая в минувшем феврале на совещании судей: "Многие из наших сограждан, которые уповали в свое время на непредвзятость, объективность той судебной системы, убедились как раз в обратном". Развивая тезис главы государства, попробую ответить на вопрос, что с "той системой" не так и почему российская юрисдикция сегодня лучшее место для того, чтобы добиться справедливого и непредвзятого правосудия", — подчеркнул он.

По его словам, заявляемый зарубежными судебными или третейскими инстанциями "внегосударственный" статус и провозглашаемая независимость "на деле оказываются простой фикцией".

"(В одном из случаев - ред.) российская сторона выступила в качестве истца и обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с требованием к французскому производителю о возврате предоплаты за товар. Несмотря на наличие оговорки об урегулировании споров в Женеве по правилам французского арбитража, реально разрешить ситуацию стало невозможным по причине запрета Европейского союза удовлетворять требования российских юридических лиц. Очевидно, что подобная практика делает европейское правосудие априори недоступным для отечественных предпринимателей, хотя причины подобного исхода кроются не только в политике", — добавил Краснов.

Председатель ВС указал на такие преимущества российской юрисдикции, как развитое законодательство, предсказуемость, высокую степень цифровизации и доступность правосудия. Также Краснов отметил быстрое принятие мер, исполняемость решений суда и четкая структура обжалования решений.