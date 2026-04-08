Костин дал Набиуллиной подсказку по российскому финсектору

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин дал "подсказку" председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, что делать с финсектором страны - "просто резко сохранить количество финансовых институтов".
"У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов", - сказал он, выступая на конференции Data Fusion.
"Я помню, это ваша давняя мечта", - ответила Набиуллина.
