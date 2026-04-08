РЭЦ и правительство Москвы расскажут бизнесу об экспорте в Южную Азию

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) и правительство Москвы 21 апреля проведут онлайн-конференцию "Индия: территория бизнес-возможностей", сообщает РЭЦ.

"21 апреля с 10.00 до 17.30 (мск) состоится онлайн-конференция "Индия: территория бизнес-возможностей", которая станет практическим навигатором для российских компаний, стремящихся на рынки Южной Азии. Мероприятие организовано Российским экспортным центром, генеральными партнерами выступают правительство Москвы и Московский экспортный центр. Участие бесплатное, но нужно пройти регистрацию", - анонсирует РЭЦ.

Программа конференции разработана с учетом потребностей малого и среднего предпринимательства и охватывает полный цикл внешнеэкономической деятельности. Деловую программу откроет пленарная сессия со стратегическим обзором индийской экономики. Эксперты представят актуальную динамику товарооборота по итогам 2025 года и обозначат приоритетные ниши для российского экспорта. Участники узнают об особенностях работы в свободных экономических зонах Индии, порядке участия в тендерах и базовых юридических аспектах открытия бизнеса, а также о комплексных мерах государственной поддержки - от страхования "Эксар" до финансового сопровождения сделок.

На конференции спикеры детально разберут механизмы участия в государственных закупках Индии и представят успешные стратегии выхода на рынок страны. Также состоится сессия для экспортеров АПК. Представители Минсельхоза РФ и эксперты РЭЦ проанализируют точки роста для экспорта масложировой продукции, зернобобовых и товаров глубокой переработки, а также разъяснят требования к сертификации и адаптации пищевой продукции.

Особое внимание в программе уделено цифровым каналам продаж и современным технологиям продвижения. На сессии по электронной коммерции участники рассмотрят кейсы выхода на крупнейшие маркетплейсы, такие как Amazon India, и узнают о преимуществах работы через национальные магазины под брендом "Сделано в России". Понимание культурного кода станет темой отдельного трека по кросс-культурным коммуникациям. Здесь эксперты на примерах разберут нюансы деловой этики и этикета, позволяющие избежать критических ошибок в переговорах с индийскими партнерами.

Логистический и регуляторный блоки закроют прикладные вопросы доставки и оформления грузов. Юридическая часть программы будет посвящена структурированию внешнеторгового контракта, минимизации рисков и защите интеллектуальной собственности. Кроме того, в рамках конференции будет затронута тема обратного импорта - участники узнают, как выстроить надежные цепочки поставок индийской фармацевтики, текстиля и IT-услуг на российский рынок.

Формат мероприятия позволит участникам задавать вопросы в чате. По завершении события все зарегистрированные пользователи получат пакет материалов, включающий презентации и видеозаписи всех сессий.

Для участия в конференции и получения доступа к трансляции необходимо пройти регистрацию на официальной странице мероприятия по адресу . Ознакомиться с подробной программой и полным списком спикеров можно на лендинге проекта