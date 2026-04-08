Ким Чен Ын с начала года поздравил 27 столетних долгожителей в КНДР

01:07 08.04.2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын с начала 2026 года поздравлял в месяц в среднем 7-8 долгожителей КНДР, накрыв праздничные столы в общей сложности для 27 человек, при этом почти все из них являются женщинами, подсчитало РИА Новости на основе данных Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Как выяснил корреспондент РИА Новости, с января 2026 года ЦТАК на своем официальном сайте сообщало в общей сложности о 27 поздравлениях Ким Чен Ыном долгожительниц и долгожителей из разных регионов республики. Каждый раз агентство передавало, что лидер КНДР заочно накрывал для пенсионеров праздничные столы по случаю их столетия.
При этом 26 долгожителей из общего числа являются женщинами и лишь один мужчиной - это ветеран Корейской войны (1950-1953) из провинции Пхёнан-Пукто.
Таким образом, каждый месяц Ким Чен Ын поздравлял в среднем 7-8 долгожителей КНДР - восемь в январе, семь в феврале, восемь в марте и уже четыре в апреле.
Как отмечалось в сообщениях ЦТАК, каждый раз к празднованиям присоединялись представители местных властей, соседи и родственники долгожителей.
