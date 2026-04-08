Израиль атаковал кладбище в пригороде Бейрута - РИА Новости, 08.04.2026
19:08 08.04.2026 (обновлено: 19:12 08.04.2026)
Израиль атаковал кладбище в пригороде Бейрута

РИА Новости: Израиль атаковал кладбище в южном пригороде Бейрута

© Фото : соцсетиПоследствия израильского удара по кладбищу в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского удара по кладбищу в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : соцсети
Последствия израильского удара по кладбищу в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по одному из крупнейших кладбищ в южном пригороде Бейрута, где проходили в последнее время похороны погибших, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Кладбище в районе Амрусия подверглось массированным ударам. Здесь каждый день проходят похороны",- рассказал собеседник агентства.
По словам другого очевидца, во вторник на кладбище Амрусия собрались сотни людей, чтобы попрощаться с погибшими родными, не связанными с движением "Хезболлах".
Израильская авиация за последние три часа нанесла удары по четырем районам центра Бейрута и восьми районам в южном пригороде ливанской столицы. По предварительным данным минздрава страны, погибли десятки людей, ранения получили сотни.
Обстановка на месте удара израильской авиации в центре Бейрута - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
При израильских ударах в среду погибли 89 человек, сообщил Минздрав Ливана
