Израиль атаковал кладбище в пригороде Бейрута

БЕЙРУТ, 8 апр - РИА Новости. Израильская авиация нанесла удары по одному из крупнейших кладбищ в южном пригороде Бейрута, где проходили в последнее время похороны погибших, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Кладбище в районе Амрусия подверглось массированным ударам. Здесь каждый день проходят похороны",- рассказал собеседник агентства.
По словам другого очевидца, во вторник на кладбище Амрусия собрались сотни людей, чтобы попрощаться с погибшими родными, не связанными с движением "Хезболлах".
Израильская авиация за последние три часа нанесла удары по четырем районам центра Бейрута и восьми районам в южном пригороде ливанской столицы. По предварительным данным минздрава страны, погибли десятки людей, ранения получили сотни.