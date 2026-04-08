Захарова объяснила, почему Кишинев не решился на референдум о разрыве с СНГ
21:28 08.04.2026
Захарова объяснила, почему Кишинев не решился на референдум о разрыве с СНГ

Захарова: Кишинев понимает, что население настроено в пользу членства в СНГ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Молдавии не решились провести референдум насчет того, стоит ли разрывать базовые соглашения в рамках Содружества независимых государств, вероятно, понимая настрой населения в пользу членства в СНГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Молдавии Майя Санду в среду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. До этого, 2 апреля, молдавский парламент одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ и устава содружества.
"Показательно, что по вопросу вступления в Евросоюз в 2024 году в Молдавии состоялся референдум, в ходе которого, кстати, большинство граждан, постоянно проживающих в стране, высказались "против". Сейчас же в Кишинёве не решились на подобный шаг, видимо, понимая, что исход референдума был бы не в пользу разрыва с СНГ", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Захарова назвала решение Кишинева о выходе Молдавии из СНГ конъюнктурным
Вчера, 21:16
 
