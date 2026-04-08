Захарова объяснила, почему Кишинев не решился на референдум о разрыве с СНГ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Власти Молдавии не решились провести референдум насчет того, стоит ли разрывать базовые соглашения в рамках Содружества независимых государств, вероятно, понимая настрой населения в пользу членства в СНГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.