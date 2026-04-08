Источник: хуситы подготовили ракеты для атак на суда Израиля при эскалации

КАИР, 8 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) повысило уровень боеготовности военно-морских сил для атак на связанные с Израилем суда в случае новой эскалации вокруг Ирана, сообщил источник в "Ансар Алла" РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним.
"Движение ответит на эскалацию со стороны президента США Дональда Трампа против Ирана, расширив военную поддержку Тегерана путем возобновления блокады израильских или связанных с Тель-Авивом судов в Красном море", - сказал источник.
Источник добавил, что военные подразделения хуситов "разместили тяжелую технику, ракетные установки и беспилотники в трех провинциях на Красном море для проведения операций в поддержку Ирана в ожидании официального решения".
С конца марта хуситы шесть раз атаковали цели в Израиле ракетами и беспилотниками.