Источник: хуситы подготовили ракеты для атак на суда Израиля при эскалации

КАИР, 8 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) повысило уровень боеготовности военно-морских сил для атак на связанные с Израилем суда в случае новой эскалации вокруг Ирана, сообщил источник в "Ансар Алла" РИА Новости.