Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 08.04.2026
Сальдо заявил, что в Херсоне остались в основном люди старшего поколения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Сальдо
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне остались люди в основном старшего поколения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В городе остаются в основном люди старшего поколения — те, кто всю жизнь прожил здесь и привык справляться с трудностями. Для них это родная земля, и они её не оставляют. Молодёжи стало меньше, часть уехала", - сказал Сальдо.
По его словам, те, кто остался, держатся и поддерживают друг друга.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Херсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдоВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала