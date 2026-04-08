Сальдо заявил, что в Херсоне остались в основном люди старшего поколения

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Херсоне остались люди в основном старшего поколения, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В городе остаются в основном люди старшего поколения — те, кто всю жизнь прожил здесь и привык справляться с трудностями. Для них это родная земля, и они её не оставляют. Молодёжи стало меньше, часть уехала", - сказал Сальдо.
По его словам, те, кто остался, держатся и поддерживают друг друга.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
