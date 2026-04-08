США намерены сохранить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Хегсет
15:40 08.04.2026 (обновлено: 15:41 08.04.2026)
США намерены сохранить присутствие на Ближнем Востоке, заявил Хегсет

Хегсет: США хотят сохранить присутствие на Ближнем Востоке

© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне
KEEP_NOTHING
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США намерены сохранить присутствие на Ближнем Востоке, чтобы гарантировать выполнение условий мирной сделки с Ираном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
"Мы проследим за тем, чтобы Иран соблюдал это перемирие, а затем, в конечном итоге, сел за стол переговоров и заключил соглашение, поэтому мы останемся на своих позициях, будем готовы и бдительны", - сказал Хегсет журналистам.
"Наши войска готовы к обороне, готовы к наступлению и готовы в любой момент возобновить действия, нацелившись на любые цели, которые потребуются для обеспечения соблюдения Ираном условий перемирия", - добавил глава Пентагона.
В миреСШАИранМинистерство обороны СШАПит ХегсетДональд ТрампБлижний ВостокАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
