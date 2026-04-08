Иран не способен защищать остров Харк, считает Хегсет

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет утверждает, что Иран лишился возможности защищать остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал страны.
Хегсет напомнил, что США нанесли во вторник удары по острову Харк, что якобы дало понять Ирану масштаб силы Вашингтона.
Американский лидер Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.