Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
14:27 08.04.2026 (обновлено: 14:49 08.04.2026)
"Я был восхищен и удивлен": ветеран "Спартака" раскрыл особенности Карседо

© Mike Egerton - PA ImagesХуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Mike Egerton - PA Images
Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Член комитета ветеранов московского "Спартака" Анзор Кавазашвили в разговоре с РИА Новости заявил, что был восхищен встречей с главным тренером "красно-белых" Хуаном Карлосом Карседо.
Накануне главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо встретился с членами комитета ветеранов клуба на домашнем стадионе "красно-белых". Со стороны ветеранов во встрече помимо Кавазашвили приняли участие председатель комитета Олег Романцев, а также Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин. Руководство "Спартака" на встрече было представлено генеральным директором Сергеем Некрасовым, его заместителем по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола Андреем Мовсесьяном, членом совета директоров Олегом Малышевым, а также представителями руководства академии "красно-белых".
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Карпин сравнил работу футбольного тренера и учителя в школе
7 апреля, 16:42
""Карседо - один из тех иностранных тренеров, который не выпячивает себя, как большие специалисты, а понимает, что приехал в величайшую страну не только в футбольном плане, но и в плане социального быта, могущества страны в целом и в военном плане. По его выражению, футболистов в России оказалось достаточно, чтобы к ним подойти с особым вниманием. Он сразу признал, что не понял, почему многие тренеры, которые работали в "Спартаке", не обращали внимание на подрастающее поколение молодых футболистов, особенно тех, кто находится в различных командах из системы клуба. Мы думали, что это было сказано для красного словца, чтобы показать, что он нас любит, но оказалось, что он говорит правду - с "Локомотивом" во втором тайме он поставил в состав 16-летнего мальчика, нашего воспитанника (Павел Палех вышел на поле на 79-й минуте при счете 1:1, он заменил Жедсона Фернандеша - прим. ред.), который не только не испортил, но и прекрасно поддержал движение, контроль мяча и остроту атаки. Я был просто восхищен и удивлен", - сказал Кавазашвили.
"У нас есть ребята, которые могут сыграть вместо дорогостоящих легионеров и приносить пользу нашей команде. В целом он сам был очень рад встрече с нами. Мы не говорили о том, как он должен работать, потому что это ниже нашего достоинства - выпячивать себя и доказывать ему, что мы боги футбола, а он приехал на заработки. На это даже намека не было! Единственное, мы ему пожелали, чтобы он по силе и возможностям работал дольше и постарался в этом сезоне вывести команду в призовую тройку. Он не стал ничего на это отвечать. Но главное, что он сказал: "Моя цель - работать полезно в величайшем клубе, принести "Спартаку" пользу", - отметил собеседник агентства.
Член комитета ветеранов "Спартака" отметил, что Карседо в своей работе не стремится к частой ротации. "Он старается придерживаться одного и того же состава. Это уже говорит о том, что он хочет наиграть команду - те футболисты, которые выходят на поле, лучше тех, кто давным-давно сидят в запасе, но за них заплатили много денег. Он ищет тот самый вариант состава, который пригодится ему в играх. За короткий период пребывания в "Спартаке" он доказал, что придерживается лучших футболистов, которые есть у него в наличии", - резюмировал Кавазашвили.
В сезоне-2025/26 "Спартак" после 23 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко. Отставание от призовой тройки составляет 3 очка. В Кубке России "красно-белые" дошли до второго этапа полуфинала пути регионов, где 8 апреля на выезде встретятся с петербургским "Зенитом".
Хуан Карлос Карседо и Унаи Эмери - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился
5 января, 17:41
 
ФутболРоссияАнзор КавазашвилиКарлос КарседоОлег РоманцевЖедсон ФернандешСпартак МоскваЛокомотив (Москва)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Краснодар
    0
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Зенит
    Спартак Москва
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Ливерпуль
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вашингтон
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Баффало
    3
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала