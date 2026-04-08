В Катаре отправили школьников на длинные выходные из-за эскалации в регионе

ДОХА, 8 апр - РИА Новости. Школьники Катара, начиная со среды, пойдут на длинные выходные из-за сложной обстановки в регионе, сообщило министерство образования и высшего образования Катара.
"Министерство образования и высшего образования Катара объявляет о длинных выходных, которые начнутся со среды, 8 апреля, и продлятся до конца недели, для учащихся всех школ и учебных заведений в государстве Катар", - говорится в сообщении министерства, направленном в частные и государственные школы.
Ранее министерство внутренних дел Катара сообщило, что в результате перехвата ракетной атаки обломки упали на жилой дом катарийского подданного в районе Ар-Райян на севере Дохи, в результате чего ранения средней тяжести получили четыре человека, в том числе десятилетняя девочка.