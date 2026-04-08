Капремонт 36 объектов образования запланирован в Смоленской области

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Капитальный ремонт 36 объектов образования запланирован в Смоленской области в 2026-2027 годах, сообщил губернатор Василий Анохин.

По его словам, планы по обновлению образовательной инфраструктуры обсудили на рабочей встрече в правительстве области во время визита министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Губернатор подчеркнул, что в области возводят новые образовательные учреждения и ремонтируют действующие. В настоящее время строятся два детских сада в Смоленске и школа в Печерске.

"В 2026-2027 годах планируем провести капитальный ремонт ещё 14 школ, 12 детских садов и 10 зданий учреждений среднего профессионального образования. Работы проводим, в том числе, в рамках народной программы "Единой России" и при поддержке министерства просвещения РФ", - написал Анохин в канале на платформе Max.

Министр просвещения, по словам губернатора, отметил положительную динамику в развитии региональной системы образования. За время реализации нацпроекта "Образование" в Смоленске создано более 2,6 тысячи новых школьных мест, что позволило сократить количество детей, обучающихся во вторую смену.